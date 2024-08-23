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В Волгоградской области члены ИГИЛ захватили исправительную колонию № 19
23.08.2024 14:14 Катя Шульц

В Волгоградской области члены ИГИЛ захватили исправительную колонию № 19

В результате захвата исправительной колонии № 19 в Волгоградской области  в России погибли трое человек. Двоим людям удалось сбежать от атакующих, причем одни из них охранник, а второй - заключенный. Оба получили проникающие, колотые ранения и сейчас находятся в больнице.


Группа осужденных захватила заложников из числа охранников исправительного учреждения. На опубликованных кадрах захватчики объявляют о своей принадлежности к ИГИЛ. В результате переговоров они затребовали $2 млн и вертолет.

Сейчас возле колонии находится спецназ. Известно, что в исправительном учреждении содержатся 1230 заключенных.
 

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