



В Восточном Тиморе сносят дома перед визитом Папы Римского

Неподалеку от Дили, столицы Восточного Тимора, в районе, где Папа Франциск проведет мессу в следующем месяце, сносятся жилые дома.



По словам выселенных жителей, которые общались с BBC, правительство сообщило почти 90 людям, что они должны найти новое жилье до его приезда.



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Правительство Тимора-Лешти отрицает, что выселения связаны с визитом Папы Римского, настаивая на том, что жители проживают там нелегально.



Власти потратили около 18 млн долларов на трехдневный визит понтифика, который начинается 9 сентября.



"Мы очень опечалены", — сказала BBC News местная жительница Зерита Коррейя.



"Теперь нам приходится снимать жилье неподалеку, потому что мои дети все еще учатся в этой местности", — добавила она.



Представитель жителей сообщил, что 11 семей будут переселены до прибытия Папы Франциска в Тимор-Лешти.

Правительство выплатило им от 7000 до 10 000 долларов за их дома.



"Эта сумма недостаточна для того, чтобы каждое домохозяйство могло удовлетворить свои потребности", — сказал Венансио Хименес в интервью BBC.

