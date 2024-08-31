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В Новой Зеландии умер король маори Тухейтиа
31.08.2024 00:30 MIGnews.com

В Новой Зеландии умер король маори Тухейтиа

Король маори в Новой Зеландии — Кинги Тухеитиа Потатау Те Верогеро VII — мирно скончался в возрасте 69 лет в окружении своей жены и троих детей.

Киингитанга, или движение королей маори, объявило об этом в социальных сетях.

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Пресс-секретарь Рахуи Папа сообщил, что король находился в больнице, восстанавливаясь после операции на сердце, которая состоялась всего через несколько дней после празднования 18-й годовщины его коронации.

"Смерть Киинги Тухейтиа — момент великой скорби для последователей Те Киингитанга, Мааоридома и всей нации", — сказал представитель. "Вождь, который ушел в мир иной. Покойся с любовью".
 

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