



В Новой Зеландии умер король маори Тухейтиа

Король маори в Новой Зеландии — Кинги Тухеитиа Потатау Те Верогеро VII — мирно скончался в возрасте 69 лет в окружении своей жены и троих детей.



Киингитанга, или движение королей маори, объявило об этом в социальных сетях.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Пресс-секретарь Рахуи Папа сообщил, что король находился в больнице, восстанавливаясь после операции на сердце, которая состоялась всего через несколько дней после празднования 18-й годовщины его коронации.



"Смерть Киинги Тухейтиа — момент великой скорби для последователей Те Киингитанга, Мааоридома и всей нации", — сказал представитель. "Вождь, который ушел в мир иной. Покойся с любовью".

