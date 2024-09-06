Новости » Происшествия
Украина требует осудить Россию за пытки и казни украинских военнопленных
06.09.2024 17:33 Mignews

Украина требует осудить Россию за пытки и казни украинских военнопленных

Министерство иностранных дел Украины обратилось к мировому сообществу с призывом осудить систематические казни и пытки украинских военнопленных после того, как CNN опубликовал видео с расстрелом трех пленных украинских солдат. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

Видеоматериал, обнародованный 6 сентября, показывает момент, когда военнопленные становятся на колени с руками на голове, а через несколько секунд лежат лицом вниз на земле. Инцидент, зафиксированный украинским беспилотником, произошел в конце августа около Покровска.
 


Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подчеркнул, что это преступление является частью продолжающихся нарушений Россией международного гуманитарного права. Он призвал все государства и международные организации осудить действия России, направленные на убийства и пытки пленных.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что с начала войны ведется расследование 28 подобных инцидентов, в результате которых погибли 62 украинских военнослужащих.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец также отреагировал на видео с расстрелом, назвав его очередным преступлением России и подчеркнул, что каждый случай будет направлен в ООН и Международный комитет Красного Креста для дальнейшего расследования.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы