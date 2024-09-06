Украина требует осудить Россию за пытки и казни украинских военнопленных
Министерство иностранных дел Украины обратилось к мировому сообществу с призывом осудить систематические казни и пытки украинских военнопленных после того, как CNN опубликовал видео с расстрелом трех пленных украинских солдат. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X.
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Видеоматериал, обнародованный 6 сентября, показывает момент, когда военнопленные становятся на колени с руками на голове, а через несколько секунд лежат лицом вниз на земле. Инцидент, зафиксированный украинским беспилотником, произошел в конце августа около Покровска.
Ukrainian def intel sources gave CNN a list of 15 cases since November, most supported by drone video or audio intercepts, in which …Ukrainian troops were killed by the Russians on the front lines, rather than being taken prisoner.https://t.co/CBcKpChMAw— Nick Paton Walsh (@npwcnn) September 6, 2024
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подчеркнул, что это преступление является частью продолжающихся нарушений Россией международного гуманитарного права. Он призвал все государства и международные организации осудить действия России, направленные на убийства и пытки пленных.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что с начала войны ведется расследование 28 подобных инцидентов, в результате которых погибли 62 украинских военнослужащих.
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец также отреагировал на видео с расстрелом, назвав его очередным преступлением России и подчеркнул, что каждый случай будет направлен в ООН и Международный комитет Красного Креста для дальнейшего расследования.