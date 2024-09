Украина требует осудить Россию за пытки и казни украинских военнопленных

Министерство иностранных дел Украины обратилось к мировому сообществу с призывом осудить систематические казни и пытки украинских военнопленных после того, как CNN опубликовал видео с расстрелом трех пленных украинских солдат. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X.



Видеоматериал, обнародованный 6 сентября, показывает момент, когда военнопленные становятся на колени с руками на голове, а через несколько секунд лежат лицом вниз на земле. Инцидент, зафиксированный украинским беспилотником, произошел в конце августа около Покровска.



Ukrainian def intel sources gave CNN a list of 15 cases since November, most supported by drone video or audio intercepts, in which …Ukrainian troops were killed by the Russians on the front lines, rather than being taken prisoner.https://t.co/CBcKpChMAw