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Офис депутата от партии Шольца подвергся обстрелу
07.08.2024 07:30 Алина Груднева

Офис депутата от партии Шольца подвергся обстрелу

В ночь на 6 августа офис депутата Социал-демократической партии Ларса Дюстергофта подвергся обстрелу.

По его словам, в сторону здания было произведено четыре выстрела.

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На стене неизвестные написали: "Мы осуждаем Германию за геноцид".

"Выстрелы в мое фото и лозунги на стене - это преступные действия, которые меня глубоко задевают и шокируют. Что будет следующим шагом, когда кто-то станет передо мной с пистолетом и нажмет на спусковой крючок",  – возмутился депутат.

Дюстерхофт - член Палаты представителей Берлина с 2016 года.

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