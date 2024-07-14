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Трамп прибудет на съезд республиканцев, несмотря на покушение, - СМИ
14.07.2024 09:26 Алина Груднева

Трамп прибудет на съезд республиканцев, несмотря на покушение, - СМИ


 Дональд Трамп собирается присоединиться к съезду республиканцев, несмотря на покушение, которому подвергся на предвыборном митинге.

По данным АР, съезд состоится в понедельник, 15 июля.

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Национальный комитет Республиканской партии подтверждает, что мероприятие в Милуоки состоится, несмотря на стрельбу на митинге.

"Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в Милуоки, где пройдет съезд по выдвижению его кандидатуры на пост 47-го президента США", - сказано в заявлении.

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