



Трамп прибудет на съезд республиканцев, несмотря на покушение, - СМИ



Дональд Трамп собирается присоединиться к съезду республиканцев, несмотря на покушение, которому подвергся на предвыборном митинге.



По данным АР, съезд состоится в понедельник, 15 июля.



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Национальный комитет Республиканской партии подтверждает, что мероприятие в Милуоки состоится, несмотря на стрельбу на митинге.



"Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в Милуоки, где пройдет съезд по выдвижению его кандидатуры на пост 47-го президента США", - сказано в заявлении.