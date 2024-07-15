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В Германии ответили на угрозы России
15.07.2024 19:24 Алина Груднева

В Германии ответили на угрозы России

Германия не слышит ничего нового в угрозах России относительно размещения американского дальнобойного оружия.

Таким образом на угрозы Москвы ответил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

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"Ничего нового Песков не сказал, ведь позиция известна. Российское военно-политическое руководство давно уже нацелилось на европейские столицы", – отметил он.

По словам Гебештрайта, подобные заявления со стороны Кремля стоит все же воспринимать серьезно. 

"Россия ведет себя гораздо агрессивнее со своими соседями, чем раньше", - добавил он.

По словам представителя немецкого правительства, эксперты по безопасности сходятся во мнении о необходимости "неядерной компоненты сдерживания" в центре Европы, в частности в Германии.

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