



В Германии ответили на угрозы России

Германия не слышит ничего нового в угрозах России относительно размещения американского дальнобойного оружия.



Таким образом на угрозы Москвы ответил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Ничего нового Песков не сказал, ведь позиция известна. Российское военно-политическое руководство давно уже нацелилось на европейские столицы", – отметил он.



По словам Гебештрайта, подобные заявления со стороны Кремля стоит все же воспринимать серьезно.



"Россия ведет себя гораздо агрессивнее со своими соседями, чем раньше", - добавил он.



По словам представителя немецкого правительства, эксперты по безопасности сходятся во мнении о необходимости "неядерной компоненты сдерживания" в центре Европы, в частности в Германии.