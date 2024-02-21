



Иран отправил России сотни баллистических ракет

Иран предоставил России большое количество мощных баллистических ракет класса "поверхность-поверхность", сообщили агентству Reuters шесть источников, углубляя военное сотрудничество между двумя странами, находящимися под санкциями США.



По словам трех иранских источников, Иран предоставил России около 400 ракет, в том числе множество из семейства баллистических ракет малой дальности Fateh-110, таких как Zolfaghar. По словам экспертов, эта ракета способна поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.



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По словам одного из иранских источников, поставки начались в начале января после того, как в конце прошлого года была заключена сделка на встречах между иранскими и российскими военными и представителями служб безопасности, которые проходили в Тегеране и Москве.



Иранский военный чиновник говорит, что уже было по крайней мере четыре поставки ракет и что в ближайшие недели будут еще. Он отказывается предоставить более подробную информацию.



Другой высокопоставленный иранский чиновник говорит, что некоторые ракеты были отправлены в Россию на корабле через Каспийское море, а другие - самолетом.



"Будут и другие поставки", - говорит второй иранский чиновник. "Нет причин скрывать это. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, которую мы пожелаем".



Четвертый источник, знакомый с вопросом, подтверждает, что Россия недавно получила большое количество ракет из Ирана, не сообщая при этом подробностей.

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