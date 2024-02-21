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Украина не подтверждает поставку Ираном сотен баллистических ракет России
21.02.2024 19:30 MIGnews.com

Украина не подтверждает поставку Ираном сотен баллистических ракет России

Представитель Военно-воздушных сил Украины заявляет, что официальной информации о поставках Ираном в Россию сотен баллистических ракет нет.

"Пока в наших официальных источниках нет информации о получении ракет, тем более такого большого количества", - сказал Юрий Игнат в эфире национального телевидения.

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Ранее шесть источников сообщили агентству Reuters, что Иран предоставил России большое количество мощных баллистических ракет класса "поверхность-поверхность".
 

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