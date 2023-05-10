



Обстрел Израиля из Газы: видео перехватов и все подробности

В небе над Сдеротом работает система "Железный купол".



Появились первые кадры перехватов ракет.



Это произошло после того, как в Сдероте, Ашкелоне и приграничных с Газой районах сработала сирена ракетной тревоги.



Это - первый обстрел из Газы после того, как стартовала операция ЦАХАЛа "Щит и стрела". В муниципалитете Сдерота сказали, что все выпущенных по городу девять ракет были перехвачены. Пока что информация о пострадавших и материальном ущербе не поступала.



По неподтвержденным данным, по Израилю выпущено около 20 ракет. Официального подтверждения от ЦАХАЛа пока что нет.



Ракетный обстрел произошел после того, как сегодня днем ЦАХАЛ атаковал в Газе ракетные позиции палестинского "Исламского джихада".