



Галант просит расширить дальность действия особых инструкций для жителей юга

Министр обороны Йоав Галант просит расширить дальность действия особых инструкций для жителей юга Израиля.



Соответствующее заявление он сделал на фоне массированного ракетного обстрела.



Уточняется, что по итогам оценки ситуации в сфере безопасности Галант призвал продлить дальность действия особых инструкций для жителей, проживающих в радиусе до 80 км от границы с Газой.



Это позволит Службе тыла ограничить собрания на указанной территории. Ранее особые инструкции действовали для тех, кто проживает в радиусе до 40 км от границы.







