Глава МВД Словакии: покушение на Фицо имело политические мотивы
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было спланировано заранее.
Об этом 16 мая сказал министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток.
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По словам главы словацкого МВД, покушение имело политические мотивы.
Он отметил, что подозреваемый сознался следствию, что причиной его поступка стало разногласие с политикой правительства в сферах права и СМИ.
Ранее поступило сообщение, что писателю, который стрелял в Фицо, уже предъявили обвинение в покушении на убийство.