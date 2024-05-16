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Глава МВД Словакии: покушение на Фицо имело политические мотивы
16.05.2024 14:55 Алина Груднева

Глава МВД Словакии: покушение на Фицо имело политические мотивы

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было спланировано заранее.

Об этом 16 мая сказал министр  внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток.

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По словам главы словацкого МВД, покушение имело политические мотивы.

Он отметил, что подозреваемый сознался следствию, что причиной его поступка стало разногласие с политикой правительства в сферах права и СМИ.

Ранее поступило сообщение, что писателю, который стрелял в Фицо, уже предъявили обвинение в покушении на убийство.
 

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