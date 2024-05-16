



Стрелявшему в Фицо предъявлены обвинения

В Словакии мужчине, который стрелял в премьер-министра Роберта Фицо, уже предъявили обвинение в покушении на убийство.



Об этом сообщает словацкий телеканал Markíza TV.



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За это Юраю Цинтуле может грозить пожизненный тюремный срок. По факту расследования был изъят автомобиль обвиняемого в качестве вещественного доказательства. Именно на этом транспортном средстве он прибыл к месту нападения. Также были проведены обыски в его доме.



По версии СМИ, писатель Цинтула сознался, что планировал атаку на Фицо несколько дней. Однако он не хотел убить премьера, а намеревался его лишь ранить.