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Стрелявшему в Фицо предъявлены обвинения
16.05.2024 14:25 Алина Груднева

Стрелявшему в Фицо предъявлены обвинения

В Словакии мужчине, который стрелял в премьер-министра Роберта Фицо, уже предъявили обвинение в покушении на убийство.

Об этом сообщает словацкий телеканал Markíza TV.

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За это Юраю Цинтуле может грозить пожизненный тюремный срок. По факту расследования был изъят автомобиль обвиняемого в качестве вещественного доказательства. Именно на этом транспортном средстве он прибыл к месту нападения. Также были проведены обыски в его доме.

По версии СМИ, писатель Цинтула сознался, что планировал атаку на Фицо несколько дней. Однако он не хотел убить премьера, а намеревался его лишь ранить.

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