



Состояние Фицо после покушения: в Словакии не могут озвучить прогнозы

Состояние раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо после операции остается тяжелым.



По данным издания Нnonline.sk, об этом сообщил министр обороны страны Роберт Калиняк.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам главы словацкого оборонного ведомства, медики прилагают все силы, чтобы стабилизировать состояние Фицо.



"К сожалению, мы пока не можем сказать, что побеждаем, потому что масштаб ран, вызванных четырьмя пулями, очень велик", — добавил он.