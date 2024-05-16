



В Сербии арестован человек из-за угрозы для президента Вучича

В Сербии арестован человек, который мог представлять угрозу для президента страны Александара Вучича.



По данным издания РТС, об этом сообщил вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич.



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"Из-за угрозы для безопасности президента республики, был задержан Д. М. из Сомбора, его распорядились оставлять под стражей в течение 48 часов", – отметил он.



Подробности Дачич на раскрыл. Уточняется, что угрозы в адрес Вучича начали сыпаться после того, как было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Появились также предположения, что президент Сербии может стать следующим.