



Число погибших в результате теракта в синагоге в Тунисе возросло до 5 человек

Число погибших в результате нападения на синагогу на тунисском острове Джерба во время ежегодного еврейского паломничества возросло до пяти. Среди них два еврейских паломника и трое тунисских полицейских, сообщает тунисское информационное агентство TAP.



Один полицейский скончался от полученных травм после нападения во вторник, по словам медицинского представителя, которого цитирует TAP. Госпитализированы еще четыре раненых сотрудника сил безопасности, в том числе один в критическом состоянии.



Министерство иностранных дел Туниса сообщило, что убитыми мирными жителями были 42-летний гражданин Франции и 30-летний тунисец.



Израильские власти и семья идентифицировали их как двоюродных братьев: Авиэля Хаддада, имевшего двойное тунисское и израильское гражданство, и Бена Хаддада, француза.



По данным правоохранителей Туниса, ранения получили также четыре мирных жителя. Нападавший был задержан охраной.



