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"Щит и стрела": установки и военные позиции "Исламского джихада" под ударами
10.05.2023 16:54 Алина Груднева

"Щит и стрела": установки и военные позиции "Исламского джихада" под ударами

Армия обороны Израиля продолжает отчитываться о ходе операции "Щит и стрела", которая длится уже второй день.

По последним данным, некоторое время назад вертолеты ЦАХАЛа обстреляли военный пост террористической организации "Исламский джихад" на севере Газы.

"Одновременно истребители нанесли удар по военному посту террористической организации на юге Газы. ЦАХАЛ продолжит работу по защите израильского гражданского населения", - сказано в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что в рамках операции нанесла удар по более 40 ракетным и минометным установкам террористической организации.

"Гражданских лиц призываем действовать в соответствии со специальными инструкциями", - резюмировали в ЦАХАЛе.

 

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