



Опрос: недовольство демократов из-за Газы может навредить Байдену на выборах

Многие избиратилеи-демократы недовольны политикой Джо Байдена относительно войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.



Согласно результатам нового опроса, проведенного Ipsos для Reuters, это может навредить ему на предстоящих президентских выборах в США.



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В частности, около 44% избирателей-демократов не одобряют подход Байдена к войне. Респонденты все менее уверены, что отдадут за кандидата голос на предстоящих выборах.



Лишь 34% избирателей одобряют подход Байдена к войне, среди них - 53% демократов, 31% независимых и 22% республиканцев.



Около 38% демократов заявляют, что поддерживают антиизраильские и пропалестинские протесты в университетах и городах США, 38% выступают против. Среди независимых избирателей против протестов выступают 58%, поддерживают их 23%. Среди республиканцев против протестов 81%, за - 8%.



Около 33% демократов согласны с утверждением, что протесты отражают антисемитские взгляды, 37% с этим не согласны. Среди независимых избирателей 45% считают протесты антисемитскими, не считают так 30%. Среди республиканцев - 67% согласны с утверждением про антисемитские взглялы, 14% не согласны.