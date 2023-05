Комментарий ЦАХАЛа об ударах по Газе

Армия обороны Израиля прокомментировала сегодняшние удары по Газе.



Соответствующее заявление опубликовано в официальной пресс-службе ЦАХАЛа.



"ЦАХАЛ нацелился на места запуска ракет и минометных снарядов, принадлежащие террористической организации "Исламский джихад" в Газе", - сказано в сообщении.



Уточняется, что некоторое время назад после выявления действий отрядов террористов, которые занимались ракетными пусковыми установками, истребители ЦАХАЛа нанесли удары по местам запуска ракет и минометных снарядов, принадлежащим "Исламскму джихаду" в Газе.



"Гражданское населения просим действовать в соответствии со специальными инструкциями", - сказано в сообщении.



IDF publishes footage of the strikes against the PIJ rocket launching sites across Gaza pic.twitter.com/Jh4TQhUkFk