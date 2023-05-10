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Комментарий ЦАХАЛа об ударах по Газе
10.05.2023 13:54 Алина Груднева

Комментарий ЦАХАЛа об ударах по Газе

Армия обороны Израиля прокомментировала сегодняшние удары по Газе.

Соответствующее заявление опубликовано в официальной пресс-службе ЦАХАЛа.

"ЦАХАЛ нацелился на места запуска ракет и минометных снарядов, принадлежащие террористической организации "Исламский джихад" в Газе", - сказано в сообщении.

Уточняется, что некоторое время назад после выявления действий отрядов террористов, которые занимались ракетными пусковыми установками, истребители ЦАХАЛа нанесли удары по местам запуска ракет и минометных снарядов, принадлежащим "Исламскму джихаду" в Газе.

"Гражданское населения просим действовать в соответствии со специальными инструкциями", - сказано в сообщении.
 

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