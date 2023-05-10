



Испания призывает Израиль соблюдать международное гуманитарное право

Министерство иностранных дел Испании выразило озабоченность по поводу эскалации насилия в Газе и призвало Израиль соблюдать международное гуманитарное право.



В заявлении министерства говорится, что "Испания призывает к сдержанности во избежание новой эскалации насилия".



"Испания встревожена эскалацией насилия в Газе", — говорится в заявлении. — "Правительство вновь заявляет о своем осуждении терроризма, а также репрессий, повлекших за собой жертвы среди гражданского населения, и напоминает об обязательстве Израиля соблюдать международное гуманитарное право".



Испания вновь призывает к сдержанности, чтобы избежать новой эскалации насилия, и настоятельно призывает стороны вновь открыть рамки переговоров, начатые в ходе процесса в Акабе/Шарм-эль-Шейхе, чтобы предотвратить новую эскалацию насилия и придать политическую перспективу решению о двух государствах, как "единственному возможному ответу на законные национальные устремления палестинцев и израильтян", — говорится в заявлении.

