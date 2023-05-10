



Гистадрут требует компенсацию рабочим из-за операции в Газе

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид связался с министром труда Йоавом Бен-Зуром по поводу выплаты компенсации рабочим в связи с военной операцией “Щит и стрела” против “Исламского джихада” в Газе.



Инциденты с безопасностью и ограничение передвижения Командованием тыла, среди прочего, мешают возможности добраться до места работы.



По словам Бар-Давида, как и в предыдущих раундах боевых действий, государство позаботится о компенсации предприятиям и работникам, которые пострадали из-за директив безопасности.



Министр труда должен подписать соответствующий приказ.

