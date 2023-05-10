



ЦАХАЛ уничтожил десятки пусковых установок "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля в рамках операции "Щит и стрела" в Газе нанесла удар по более 40 ракетным и минометным установкам террористической организации "Исламский джихад".



Об этом говорится в официальном заявлении ЦАХАЛа.



"ЦАХАЛ продолжает наносить удары по пусковым установкам и дополнительным объектам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад", - сказано в заявлении.



Израильские военные пообещали продолжить работу по защите гражданского населения страны.



"Гражданских лиц призываем действовать в соответствии со специальными инструкциями", - резюмировали в ЦАХАЛе.

