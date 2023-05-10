ЦАХАЛ уничтожил десятки пусковых установок "Исламского джихада"
Армия обороны Израиля в рамках операции "Щит и стрела" в Газе нанесла удар по более 40 ракетным и минометным установкам террористической организации "Исламский джихад".
Об этом говорится в официальном заявлении ЦАХАЛа.
"ЦАХАЛ продолжает наносить удары по пусковым установкам и дополнительным объектам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад", - сказано в заявлении.
Израильские военные пообещали продолжить работу по защите гражданского населения страны.
"Гражданских лиц призываем действовать в соответствии со специальными инструкциями", - резюмировали в ЦАХАЛе.
מטוסי ומסוקי קרב תקפו בשעות האחרונות כ-40 משגרי רקטות ומרגמות מוטמנים של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ברחבי רצועת עזה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 10, 2023
צה"ל ממשיך גם בשעה זו לתקוף משגרים ועמדות נוספות של ארגון הטרור.
התושבים מתבקשים להישמע להנחיות פיקוד העורף המתעדכנות בפורטל החירום הלאומי pic.twitter.com/VNRPqf0FXM