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В Сдероте подтверждено прямое попадание
10.05.2023 14:25 Алина Груднева

В Сдероте подтверждено прямое попадание

Муниципалитет Сдерота подтвердил информацию о прямом попадании в результате массированного ракетного обстрела Израиля из Газы.

По официальным данным, поступили первые сообщения о попадании ракеты в одном из районов на юге города.
 
Сообщения о пострадавших в настоящий момент не поступали.

Час назад общественный вещатель "Кан" сообщал, что по Сдероту было выпущено семь ракет. "Железный купол" перехватил шесть из них.

 

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