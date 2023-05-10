В Сдероте подтверждено прямое попадание
Муниципалитет Сдерота подтвердил информацию о прямом попадании в результате массированного ракетного обстрела Израиля из Газы.
По официальным данным, поступили первые сообщения о попадании ракеты в одном из районов на юге города.
Сообщения о пострадавших в настоящий момент не поступали.
Час назад общественный вещатель "Кан" сообщал, что по Сдероту было выпущено семь ракет. "Железный купол" перехватил шесть из них.
שבע רקטות נורו לעבר שדרות - כיפת ברזל יירטה שש מהן@ItayBlumental @gal_sade pic.twitter.com/QAMHSRcvfd— כאן חדשות (@kann_news) May 10, 2023