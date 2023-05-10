



В Сдероте подтверждено прямое попадание

Муниципалитет Сдерота подтвердил информацию о прямом попадании в результате массированного ракетного обстрела Израиля из Газы.



По официальным данным, поступили первые сообщения о попадании ракеты в одном из районов на юге города.



Сообщения о пострадавших в настоящий момент не поступали.



Час назад общественный вещатель "Кан" сообщал, что по Сдероту было выпущено семь ракет. "Железный купол" перехватил шесть из них.



