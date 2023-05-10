



Галант просит расширить радиус особого положения дома до 80 км от Газы



В рамках оценок силовых структур на предмет затяжных обстрелов и в соответствии с последней оценкой ситуации, министр обороны Йоав Галант обратился с просьбой к секретарю кабинета министров Йоси Фухсу.



Галант считает необходимым расширить действия объявления особой ситуации в тылу до диапазона до 80 километров от границы сектора Газы. "Расширение диапазона действия чрезвычайного положения позволит ЦАХАЛу установить специальные инструкции для населения, ограничить скопления людей и закрыть объекты в соответствующих местах", - говорится в сообщении канцелярии министра.

