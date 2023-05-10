



В ЦАХАЛ ежегодно зачисляется более 1000 харедим – не все из них религиозны

Во время обсуждений законопроекта в среду в комиссии Кнессета ЦАХАЛ обнародовал статистику о количестве харедим, которые служат Армии обороны Израиля, сообщает Kikar Hashabbat.



Согласно статистике, в период с 2019 по 2021 год около 1200 харедим ежегодно зачислялись в ЦАХАЛ из 12 000 потенциальных новобранцев. Большинство новобранцев-харедим и сотни из них находятся на пути к тому, чтобы стать нерелигиозными, отметили в ЦАХАЛе.



В настоящее время в ЦАХАЛ служат более 3000 харедим. В 2019 году зачислены в ЦАХАЛ 1222 харедим; в 2020 году - 1193; а в 2021 году – 1185.



По словам бригадного генерала Амира Вадмани, который возглавляет один из отделов в Управлении кадров ЦАХАЛа, примерно 63 000 харедим в возрасте от 18 до 26 лет утверждают, что “их Тора — это их занятие”, и Армия обороны Израиля yе проверяет, действительно ли они зачислены и учатся в ешивах.



За последний год примерно 900 студентов ешив лишились специального статуса, большинство из них - по причине выезда за границу; только около 10% из этих 900 записались на службу в ЦАХАЛ.



Между тем, проект закона снизит возраст освобождения от обязательной службы с 26 до 21 или 23 лет. Понижая возраст освобождения, законопроект направлен на то, чтобы помочь харедим интегрироваться на рынок труда; однако статистика ЦАХАЛа показала, что 88% харедим, поступивших на службу, моложе 23 лет.



На встрече представители ЦАХАЛа заявили, что не считают, что возраст освобождения от службы должен быть ниже 23 лет. В то же время ЦАХАЛ планирует открыть новые призывные пункты для харедим.



