В РФ экстренно сел самолет из-за пожарного датчика
В российском Кирове совершил экстренную посадку самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу.
На борту находились 83 пассажира плюс члены экипажа.
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По предварительным данным, опубликованным в российских СМИ, экстренная посадка была совершена из-за срабатывания пожарного датчика в багажном отсеке.
В воздухе самолет провел полтора часа. Прокуратура инициировала проверку обстоятельств происшествия.