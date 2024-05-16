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В РФ экстренно сел самолет из-за пожарного датчика
16.05.2024 13:52 Алина Груднева

В РФ экстренно сел самолет из-за пожарного датчика

В российском Кирове совершил экстренную посадку самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу.

На борту находились 83 пассажира плюс члены экипажа.

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По предварительным данным, опубликованным в российских СМИ, экстренная посадка была совершена из-за срабатывания пожарного датчика в багажном отсеке.

В воздухе самолет провел полтора часа. Прокуратура инициировала проверку обстоятельств происшествия.

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