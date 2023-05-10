



ЦАХАЛ бомбит пусковые установки, из которых был совершен запуск по Израилю

Армия обороны Израиля в настоящее время атакует пусковые установки в Газе, из которых был осуществлен дневной обстрел территории страны.



По словам представителя ЦАХАЛа, обстрелы ракетных установок "Исламского джихада" продолжается по всей Газе.



Другие подробности будут предоставлены позже. Между тем, в Израиле продолжает звучать сирена ракетной тревоги, которая добралась уже до центра.



В Тель-Авиве и Ришон-ле-Ционе были слышны звуки взрывов. В Сдероте зафиксировано одно попадание. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. Продолжает работать "Железный купол".

