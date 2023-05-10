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ЦАХАЛ бомбит пусковые установки, из которых был совершен запуск по Израилю
10.05.2023 14:38 Алина Груднева

ЦАХАЛ бомбит пусковые установки, из которых был совершен запуск по Израилю

Армия обороны Израиля в настоящее время атакует пусковые установки в Газе, из которых был осуществлен дневной обстрел территории страны.

По словам представителя ЦАХАЛа, обстрелы ракетных установок "Исламского джихада" продолжается по всей Газе.

Другие подробности будут предоставлены позже. Между тем, в Израиле продолжает звучать сирена ракетной тревоги, которая добралась уже до центра.

В Тель-Авиве и Ришон-ле-Ционе были слышны звуки взрывов. В Сдероте зафиксировано одно попадание. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. Продолжает работать "Железный купол".
 

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