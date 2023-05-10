ЦАХАЛ бомбит пусковые установки, из которых был совершен запуск по Израилю
Армия обороны Израиля в настоящее время атакует пусковые установки в Газе, из которых был осуществлен дневной обстрел территории страны.
По словам представителя ЦАХАЛа, обстрелы ракетных установок "Исламского джихада" продолжается по всей Газе.
Другие подробности будут предоставлены позже. Между тем, в Израиле продолжает звучать сирена ракетной тревоги, которая добралась уже до центра.
В Тель-Авиве и Ришон-ле-Ционе были слышны звуки взрывов. В Сдероте зафиксировано одно попадание. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. Продолжает работать "Железный купол".
אחרי הירי לגוש דן: כיפת ברזל הופעלה @shelleytap @kerenu9 pic.twitter.com/6SOa8fjPeb— כאן חדשות (@kann_news) May 10, 2023
תיעוד: יירוטים בשמי אשקלון@yonatanraveh11 pic.twitter.com/C0Yw5zKbXD— כאן חדשות (@kann_news) May 10, 2023
שבע רקטות נורו לעבר שדרות - כיפת ברזל יירטה שש מהן@ItayBlumental @gal_sade pic.twitter.com/QAMHSRcvfd— כאן חדשות (@kann_news) May 10, 2023