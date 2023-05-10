



Исламский джихад утверждает, что может обмануть “Железный купол”

Террористическая группировка утверждает, что использует новую систему запуска, позволяющую своим ракетам уклоняться от перехвата “Железным куполом”.



Террористы выпустили более 100 ракет по Израилю в течение часа в среду днем, и арабские источники утверждают, что реакция на убийство трех лидеров Исламского джихада только начинается.



Телевизионный канал Хизбаллы Al-Mayadeen со ссылкой на палестинские арабские источники сообщил, что террористические группировки в Газе используют новые методы, пытаясь сбить с толку израильскую систему противоракетной обороны “Железный купол“, чтобы их ракеты могли уклоняться от перехватчиков и наносить удары по израильским городам. Таким образом они считают, что произошло снижение эффективности “Железного купола“.



Telegram-канал “Исламский джихад“ заявил, что террористическая организация использует новую пусковую установку для запуска ракет.

