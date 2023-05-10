СМИ: по региональному совету Эшколь выпущено около 40 ракет
Днем, 10 мая, в ходе массированного ракетного обстрела по Эшколю было выпущено порядка 40 ракет.
Об этом сообщает Ynet со ссылкой на пресс-секретаря муниципалитета.
Как сообщалось ранее, в Нирим ракета угодила в крышу детского сада. Пострадавших нет, зданию нанесен незначительный ущерб.
מעל 40 רקטות נורו עד כה לעבר יישובי אשכול - רקטה פגעה בגג גן ילדים, אין נפגעים. pic.twitter.com/pLTkfSSSmr— נועה מגיד | noa magid (@NoaMagid) May 10, 2023