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СМИ: по региональному совету Эшколь выпущено около 40 ракет
10.05.2023 15:05 Алина Груднева

СМИ: по региональному совету Эшколь выпущено около 40 ракет

Днем, 10 мая, в ходе массированного ракетного обстрела по Эшколю было выпущено порядка 40 ракет.

Об этом сообщает Ynet со ссылкой на пресс-секретаря муниципалитета.

Как сообщалось ранее, в Нирим ракета угодила в крышу детского сада. Пострадавших нет, зданию нанесен незначительный ущерб.
 

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