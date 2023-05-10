



СМИ: по региональному совету Эшколь выпущено около 40 ракет

Днем, 10 мая, в ходе массированного ракетного обстрела по Эшколю было выпущено порядка 40 ракет.



Об этом сообщает Ynet со ссылкой на пресс-секретаря муниципалитета.



Как сообщалось ранее, в Нирим ракета угодила в крышу детского сада. Пострадавших нет, зданию нанесен незначительный ущерб.

