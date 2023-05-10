



Представитель ХАМАСа: "агрессия" Израиля приведет их "прямиков в ад"

В обстреле Израиля из Газы участвуют все террористические организации.



Такое заявление днем, 10 мая, сделал представитель ХАМАСа Абдель-Латиф Аль-Кано.



"Запуск ракет является актом возмездия за акт расправы, совершенный сионистскими оккупантами, и осуществляется как часть защиты нашего палестинского народа", - сказал он.



По словам представителя ХАМАСа, террористы "ответят" Израилю на ликвидацию высокопоставленных членов "Исламского джихада" в Газе.



"Сионистская оккупация несет ответственность за последствия расширения своей агрессии против нашего народа, и она будет продолжать расплачиваться за свою глупость. Ее продолжающаяся агрессия взорвет регион и приведет его армию прямиком в ад", - резюмировал он.