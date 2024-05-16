



ЕС проведет расследование в отношении Meta

Евросоюз намерен провести расследование в отношении компании Meta.



Согласно заявлению европейского регулятора, компания Марка Цукерберга не предпринимает достаточных мер для защиты молодых пользователей Facebook и Instagram.



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Речь идет о несоблюдении нового строгого закона о защите молодых пользователей.



Если подозрения подтвердятся, Meta может получить штраф в размере до 6% от годовой выручки.