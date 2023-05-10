



ЦАХАЛ атаковал минометные установки террористов

Армия обороны Израиля нанесла удары по минометным пусковым установкам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад".



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, комментируя второй день операции "Щит и стрела".



"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удар по двум минометным пусковым установкам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" в Газе", - сказано в сообщении.



Израильские военные пообещали продолжать действовать для обеспечения безопасности гражданского населения Израиля.

