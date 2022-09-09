



Украина ожидает, что Израиль осудит военные преступления РФ в Украине

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с депутатом Кнессета Государства Израиль Ниром Баркатом.



"Ожидаем, что Государство Израиль бескомпромиссно, четко и однозначно осудит военные преступления России в Украине! А также введет экономические и финансовые санкции против России. Для меня важно слышать слова поддержки Украинскому народу. Однако важно помнить, что агрессор – именно Россия. Украина защищается.



Мужественно и героически", - отметил Стефанчук во время встречи.