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Украина ожидает, что Израиль осудит военные преступления РФ в Украине
09.09.2022 18:28 Юлия Фрилис

Украина ожидает, что Израиль осудит военные преступления РФ в Украине

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с депутатом Кнессета Государства Израиль Ниром Баркатом.

"Ожидаем, что Государство Израиль бескомпромиссно, четко и однозначно осудит военные преступления России в Украине! А также введет экономические и финансовые санкции против России. Для меня важно слышать слова поддержки Украинскому народу. Однако важно помнить, что агрессор – именно Россия. Украина защищается.

Мужественно и героически", - отметил Стефанчук во время встречи.

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