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Венгрия поддержала "мирный план" КНР по Украине
24.04.2024 20:32 Алина Груднева

Венгрия поддержала "мирный план" КНР по Украине

Венгрия поддержала план Китая по урегулированию конфликта в Украине.

Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Петер Сийярто по итогам переговоров в Пекине с китайским коллегой Ваном И.

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Речь идет о "мирном плане", который КНР выдвинула в феврале прошлого года.

Напомним, что западные чиновники ранее заявили, что пока рано отвергать усилия Пекина, однако они поставили под сомнение способность Китая действовать как честный посредник в любых переговорах, учитывая, насколько тесно он связан с Москвой. 

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