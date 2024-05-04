



В США оценили возможность обвала обороны Украины

В США считают маловероятным возможность обвала обороны Украины в ближайшее время.



Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявления должностных лиц из США и Европы и оценку американских военных.



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Уточняется, что ВС РФ продолжат наступательные действия в Украине в ближайшие дни. В США считают, что россияне продолжат получать незначительные успехи на востоке и юго-востоке страны до 9 мая.



"Украинские военные не потерпят полного разгрома вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов", - отметили источники.



По прогнозам, стабилизировать линию фронта благодаря новой военной помощи украинцы смогут в лучшем случае летом, а в худшем – до конца года.



