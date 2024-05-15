



Зафиксировано 292 факта изнасилований со стороны военных РФ

В Украине на сегодняшний день зафиксировано 292 факта сексуального насилия, совершенных российскими оккупантами против граждан Украины. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время выступления на мероприятии Специального докладчика ООН Элис Эдвардс по теме сексуальных пыток во время вооруженных конфликтов.



Лубинец подчеркнул, что российских солдат не останавливает ни возраст, ни пол - они совершают сексуальное насилие против украинских детей, женщин и мужчин.



В настоящее время зафиксировано 292 факта сексуального насилия в результате вооруженного конфликта. Больше всего преступлений оккупанты совершили в Херсонской, Донецкой, Киевской и Харьковской областях.



Он добавил, что ранее Элис Эдвардс заявила о своей готовности содействовать в расследовании случаев сексуальной пытки и насилия из-за вооруженной агрессии РФ.



Ранее Дмитрий Лубинец заявил, что у Украины будет государство-покровитель (нейтральная страна, не являющаяся стороной в конфликте и осуществляющая определенные возложенные на нее функции согласно Женевским конвенциям) уже, вероятно, в этом году.