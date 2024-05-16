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Astra: В Бельбеке минус два МиГ-31 и ЗРК-С-400
16.05.2024 10:03 MIGnews.com

Astra: В Бельбеке минус два МиГ-31 и ЗРК-С-400

В Бельбеке этой ночью был мощный прилет.  В результате ракетного удара на аэродроме были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31, также сгорел склад горюче-смазочных материалов.

Утром, 15 мая, оккупанты получили “добавки” - ракета ударила по ЗРК С-400 “Триумф” уже в районе села Вишневое. 

Убито двое оккупантов, 13 ранено.

В это время в Минобороны РФ отчитались, что в ночь с 14 на 15 мая средства ПВО уничтожили над Крымом 10 ракет ATACMS. О потерях и повреждениях в ходе атаки российское ведомство не заявляло. 

Самое интересное, что зарубежные военные сообщают о том, что им неизвестно ни о единой успешной попытке русских сбить ракету ATACMS.

Z-военкоры сообщали о погибших и раненых, но не уточняли количество и подробности.




 

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