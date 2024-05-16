Astra: В Бельбеке минус два МиГ-31 и ЗРК-С-400
В Бельбеке этой ночью был мощный прилет. В результате ракетного удара на аэродроме были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31, также сгорел склад горюче-смазочных материалов.
Утром, 15 мая, оккупанты получили “добавки” - ракета ударила по ЗРК С-400 “Триумф” уже в районе села Вишневое.
Убито двое оккупантов, 13 ранено.
В это время в Минобороны РФ отчитались, что в ночь с 14 на 15 мая средства ПВО уничтожили над Крымом 10 ракет ATACMS. О потерях и повреждениях в ходе атаки российское ведомство не заявляло.
Самое интересное, что зарубежные военные сообщают о том, что им неизвестно ни о единой успешной попытке русских сбить ракету ATACMS.
Z-военкоры сообщали о погибших и раненых, но не уточняли количество и подробности.
Оккупированный Крым.— Jonny Mnemonik (@JMnenonik) May 15, 2024
Аэродром "Бельбек" сегодня ночью. Оккупанты заявляют, что все ракеты сбиты ! 😂 pic.twitter.com/giXQVzjgNa