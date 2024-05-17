



Tesla планирует использовать китайские данные в своих амбициях по продвижению ИИ

Компания Tesla, продвигает планы по глобальному развитию своей системы автономного вождения с помощью данных из Китая, которые могут обрабатываться внутри страны, что является частью стратегических изменений Илона Маска, по словам людей, знакомых с этой работой.



По словам двух человек, которые попросили не называть их имен, поскольку эта работа остается конфиденциальной, Tesla разрабатывает планы по созданию центра обработки данных в Китае для обучения алгоритмов, необходимых для более полностью автономных автомобилей.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



До недавнего времени Tesla была сосредоточена на попытках получить разрешение китайских регуляторов на передачу данных, генерируемых ее электромобилями в Китае, за пределы страны для системы "полного автономного вождения" (FSD), по словам этих двух человек и еще одного человека, знакомого с вопросом.



Неясно, будет ли Tesla использовать оба варианта обработки данных о самоуправляемых автомобилях из Китая - передачу данных и местный центр обработки данных - или же она разрабатывает параллельные планы в качестве страховки.



Усилия Tesla подчеркивают скорость поворота производителя электромобилей к ставке на прорыв в области искусственного интеллекта в то время, когда спрос на электромобили замедлился, а конкуренция усилилась.



Компания стремится более полно использовать данные с автомобилей в Китае для разработки искусственного интеллекта для управления автомобилем, в то время как правительство США пытается ограничить передачу технологий искусственного интеллекта от американских компаний в Китай.

