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Президент Бразилии Лула да Силва не поедет на саммит мира в Швейцарию
18.05.2024 06:30 MIGnews.com

Президент Бразилии Лула да Силва не поедет на саммит мира в Швейцарию

CNN Brasil сообщило о том, президент Бразилии Луис Инасиу  и глава МИД Мауро Виейра после совместной встречи на этой неделе решили, что делегацию, которая будет представлять страну на саммите, не будет возглавлять президент. Бразилия на саммите представлена будет, только пока непонятно кем.

Сем же да Сильва считает, что ему нет смысла участвовать в саммите, где не будут представлены обе стороны конфликта (страну-агрессора Россию на саммит не пригласили).
 

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