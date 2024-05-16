



В НАТО ответили, есть ли у РФ силы для прорыва в Украине

Россия не имеет достаточно сил для того, чтобы осуществить стратегический прорыв в Харьковской области.



Такое мнение выразил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.



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"Они не имеют количества сил, необходимого для стратегического прорыва. Кроме того, у них нет навыков и способностей, чтобы действовать в масштабах, необходимых для использования любого прорыва для получения стратегического преимущества. Они способны добиваться локальных успехов, и кое-что из этого они уже сделали", - сказал он.



Генерал уверен, что Вооруженные силы Украины удержат оборону на фронте.



В свою очередь, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что ситуация на поле боя после начала россиянами наступления на Харьковском направлении не изменилась до такой степени, чтобы Киев был готов сесть за стол переговоров.



"Украинские силы вернули себе 50% территории, которую Россия захватила в начале войны. Поэтому сейчас российские войска отвоевывают эту территорию. Это не является стратегическим продвижением или стратегическим успехом", - подчеркнул он.