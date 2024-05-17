



На севере Италии торнадо раскидал товарный поезд

Торнадо раскидал вагоны-цистерны товарного поезда в Борго-Мантовано, что на севере Италии.



Проливной дождь и шквальный ветер обрушились на регион в районе озера Комо. Один человек уже считается пропавшим без вести. Несчастному не повезло - он упал в бурный ручей после обрушения моста, и больше этого человека не видели.



Местные власти Борго-Мантовано говорят, что не видели такого никогда. Ветром опрокинуло сразу семь многотонных вагонов товарного состава.



В Мало обрушились два моста. Как пишет La Stampa, такого сильного дождя в Милане не было за последние 170 лет.

