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На севере Италии торнадо раскидал товарный поезд
17.05.2024 20:31 MIGnews.com

На севере Италии торнадо раскидал товарный поезд

Торнадо раскидал вагоны-цистерны товарного поезда в Борго-Мантовано, что на севере Италии.

Проливной дождь и шквальный ветер обрушились на регион в районе озера Комо. Один человек уже считается пропавшим без вести. Несчастному не повезло - он упал в бурный ручей после обрушения моста, и больше этого человека не видели.

Местные власти Борго-Мантовано говорят, что не видели такого никогда. Ветром опрокинуло сразу семь многотонных вагонов товарного состава. 

В Мало обрушились два моста. Как пишет La Stampa, такого сильного дождя в Милане не было за последние 170 лет.


 

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