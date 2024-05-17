На севере Италии торнадо раскидал товарный поезд
Торнадо раскидал вагоны-цистерны товарного поезда в Борго-Мантовано, что на севере Италии.
Проливной дождь и шквальный ветер обрушились на регион в районе озера Комо. Один человек уже считается пропавшим без вести. Несчастному не повезло - он упал в бурный ручей после обрушения моста, и больше этого человека не видели.
Местные власти Борго-Мантовано говорят, что не видели такого никогда. Ветром опрокинуло сразу семь многотонных вагонов товарного состава.
В Мало обрушились два моста. Как пишет La Stampa, такого сильного дождя в Милане не было за последние 170 лет.
🦅 Itália sob ataque?— André GAP 🇧🇷 (@AndreGA_Pe) May 17, 2024
Tornado insano que arrasta até trens atinge a Itália
Rajadas de vento de até 200 km/h derrubaram sete vagões-tanque de trem de carga, de muitas toneladas, perto da cidade italiana de Borgo Mantovano.
A força do vento, sem precedentes, arrancou telhados,… pic.twitter.com/g2ydsgWRiS