



В Берлине облили краской магазин Apple

Магазин корпорации Apple в берлинском районе Митте был облит красной краской. По данным полиции, хулиганский поступок произошел в 6:30 утра — за три с половиной часа до открытия торговой точки.



На фасаде вандалы написали Free Congo и нарисовали перевернутый красный треугольник. Примечательно, что этот символ часто используется сторонниками террористической группировки ХАМАС. В дополнение ко всему, преступники приклеили к витринам несколько плакатов, содержание которых пока что неизвестно.



Причиной нападения, по всей вероятности, стало расширение горнодобывающей промышленности в Конго в интересах компании Apple. Местные активисты утверждают, что корпорация незаконно эксплуатирует природные ресурсы.



Берлинская полиция уже задержала 32-летнего подозреваемого. Его соучастнику удалось скрыться, его разыскивают правоохранители. Подобные акции произошли также в Лондоне.



