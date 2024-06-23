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Больше половины иранцев не видят смысла в голосовании на выборах, - опрос
23.06.2024 22:30 Алина Груднева

Больше половины иранцев не видят смысла в голосовании на выборах, - опрос

Больше половины граждан Ирана, свыше 65%, не видят смысла в голосовании на предстоящих президентских выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного нидерландским институтом Gamaan.

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Голосовать на выборах планируют лишь 22% респондентов. Еще 12% иранцев пока что думают.

Около 68% опрошенных ответили, что не будут голосовать, поскольку оппозиционно настроены ко всей системе Исламской Республики.  В свою очередь, 34% иранцев даже не знают даты голосования.

Напомним, что внеочередные выборы президента состоятся в Иране 28 июня. Уже утвержден список кандидатов.

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