Больше половины иранцев не видят смысла в голосовании на выборах, - опрос
Больше половины граждан Ирана, свыше 65%, не видят смысла в голосовании на предстоящих президентских выборах.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного нидерландским институтом Gamaan.
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Голосовать на выборах планируют лишь 22% респондентов. Еще 12% иранцев пока что думают.
Около 68% опрошенных ответили, что не будут голосовать, поскольку оппозиционно настроены ко всей системе Исламской Республики. В свою очередь, 34% иранцев даже не знают даты голосования.
Напомним, что внеочередные выборы президента состоятся в Иране 28 июня. Уже утвержден список кандидатов.