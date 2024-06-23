



Сколько РФ получила снарядов от КНДР: раскрыты детали

В течение полугода КНДР могла передать России порядка 1,6 млн артиллерийских боеприпасов.



Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные некоммерческой организации по глобальной безопасности C4ADS.



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Согласно отчету, с августа 2023 по январь 2024 Россия получила от Северной Кореи свыше 74 тысяч метрических тонн взрывчатки.



Груз распределялся из двух портов на Дальнем Востоке. Боеприпасы распределялись на 16 объектах преимущественно вдоль западных границ РФ вблизи Украины.



По документации боеприпасы обозначены как взрывчатые вещества. По данным издания, глава КНДР Ким Чен Ын предоставляет Владимиру Путину самую сильную поддержку.