



Ситуация на фронте в Украине вызывает беспокойство в Пентагоне

Ситуация на передовой становится все более напряженной, поскольку оккупационные войска Российской Федерации продолжают свои попытки продвинуться вперед на территории Украины. Это вызывает серьезное беспокойство в Министерстве обороны Соединенных Штатов.



"На данный момент ситуация на поле боя в Украине действительно сложная. Однако мы видим, что украинцы продолжают принимать активные меры для защиты своей территории. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить им необходимое вооружение и припасы", – заявил представитель Пентагона Пат Райдер на брифинге.



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Отвечая на вопрос о причинах обострения ситуации, Райдер отметил, что это следствие различных факторов, включая задержки с одобрением помощи со стороны США.



"Понятно, что есть другие страны-партнеры, которые также оказывают помощь Украине. Однако Россия стремится воспользоваться возникшей ситуацией на поле боя и продвинуться вперед. Даже незначительные продвижения вызывают серьезное беспокойство", – заключил представитель Пентагона.