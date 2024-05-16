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Масштабное наступление РФ в Украине - в ближайшие недели, - СМИ
16.05.2024 21:05 Алина Груднева

Масштабное наступление РФ в Украине - в ближайшие недели, - СМИ

Масштабное наступление россиян в Украине состоится в ближайшие недели.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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По мнению аналитиков, действия ВС РФ в районе Харькова могли быть направлены на то, чтобы втянуть в бой до основного летнего наступления ограниченные резервы Украины.

Уточняется, что Киев проинформировал НАТО о том, сколько серьезной является ситуация на поле боя из-за задержек поставок оружия.

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