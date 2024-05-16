



Масштабное наступление РФ в Украине - в ближайшие недели, - СМИ

Масштабное наступление россиян в Украине состоится в ближайшие недели.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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По мнению аналитиков, действия ВС РФ в районе Харькова могли быть направлены на то, чтобы втянуть в бой до основного летнего наступления ограниченные резервы Украины.



Уточняется, что Киев проинформировал НАТО о том, сколько серьезной является ситуация на поле боя из-за задержек поставок оружия.