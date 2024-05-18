



Лопес понравился пост в Instagram, что подогрело слухи о расставании с Аффлеком

Дженнифер Лопес поставила лайк на загадочный пост в Instagram "Честность и уважение", что еще больше подогрело слухи о ее расставании с мужем Беном Аффлеком.



54-летняя певица и актриса нажала на кнопку "сердечко" в посте тренера по отношениям Ленны Марсак, в котором говорилось о том, как сложно парам строить отношения, если в них нет "честности и уважения".



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"Вы не сможете построить здоровые отношения с человеком, которому не хватает целостности и эмоциональной безопасности", - гласил один из пяти слайдов.



В подписи Марсак добавила: "Невозможно построить отношения с человеком, который отключен от самого себя. Мы не можем ожидать, что кто-то увидит нас, когда мы не можем увидеть даже себя". Завязать отношения - проще простого. А вот поддерживать и развивать их - совсем другое дело. В конце концов, любовь - это не чувство, а действие".