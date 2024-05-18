



ЕС требует от Microsoft ясности в отношении рисков, связанных с ИИ в Bing

Европейская комиссия может оштрафовать Microsoft, если она не предоставит адекватную информацию о рисках, связанных с генеративными функциями искусственного интеллекта в поисковой системе Bing к 27 мая.



В пятницу Комиссия заявила, что обеспокоена распространением глубоких подделок и автоматических манипуляций с сервисами, которые могут ввести избирателей в заблуждение.



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Она заявила, что активизирует правоприменительные действия по этому вопросу, поскольку не получила ответа на запрос о предоставлении информации, отправленный 14 марта.



Если срок не будет соблюден, комиссия может оштрафовать компанию Bing на сумму до 1 % от ее общего годового дохода с периодическими штрафами в размере до 5 % от ее среднего дневного дохода.



Она также может оштрафовать компанию, если та предоставит неверную или вводящую в заблуждение информацию.



Технологические компании должны прилагать больше усилий для борьбы с незаконным и вредоносным контентом на своих платформах в соответствии со знаковым законом Европейского союза о цифровых услугах, который вступил в силу в прошлом году.



Генеративный ИИ - один из рисков, выявленных комиссией для целостности избирательных процессов, в частности для предстоящих в июне выборов в Европейский парламент.

