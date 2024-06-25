Новости » Происшествия
В США обрушился мост из-за наводнения
25.06.2024 23:30 MIGnews.com

В США обрушился мост из-за наводнения

Железнодорожный мост между Южной Дакотой и Айовой обрушился из-за сильного наводнения, что свидетельствует о масштабных последствиях недавних проливных дождей на Среднем Западе. 

Это обрушение усугубляет растущий ущерб инфраструктуре и проблемы, с которыми сталкивается регион. Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм заявила, что обрушение моста, который является важнейшим звеном для транспортировки товаров, будет иметь значительные последствия в течение многих месяцев. 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Один человек погиб в Южной Дакоте и сотни домов были разрушены в Айове во время наводнения в верхней части Среднего Запада США.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы