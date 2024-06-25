



В США обрушился мост из-за наводнения

Железнодорожный мост между Южной Дакотой и Айовой обрушился из-за сильного наводнения, что свидетельствует о масштабных последствиях недавних проливных дождей на Среднем Западе.



Это обрушение усугубляет растущий ущерб инфраструктуре и проблемы, с которыми сталкивается регион. Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм заявила, что обрушение моста, который является важнейшим звеном для транспортировки товаров, будет иметь значительные последствия в течение многих месяцев.



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Один человек погиб в Южной Дакоте и сотни домов были разрушены в Айове во время наводнения в верхней части Среднего Запада США.

