



Канада призывает своих граждан покинуть Ливан

Министр иностранных дел Канады Мелани Джолли повторила свой призыв к своим гражданам покинуть Ливан, пока они могут. И она отметила, что ситуация с безопасностью в стране "становится все более нестабильной и непредсказуемой из-за конфликта между Израилем и Хизбаллой, которую поддерживает Иран".



Она добавила:



“Мой сигнал канадцам был ясен с самого начала кризиса на Ближнем Востоке: сейчас не время отправляться в Ливан. Канадцам, которые в настоящее время находятся в Ливане, пришло время уходить, пока коммерческие рейсы еще доступны”.



